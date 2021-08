Dazn alla Lega: "Necessaria una fase di assestamento"

Dopo il caos per le gare trasmesse da Dazn nella prima giornata della Serie A 2021/2022, il broadcaster ha voluto inviare una nota a tutte le parti che la stavano attaccando in cui ha cercato di spiegare quanto accaduto e il motivo di tali disagi. «Quanto accaduto - si legge nel comunicato di Dazn - nel corso della partita tra Inter e Genoa di sabato 21 agosto, quando si è registrato un picco di traffico, limitato ad un’unica Cdn, risolto nel giro di pochi minuti e che ha avuto un impatto limitato su un gruppo di utenti che hanno poi potuto assistere alle altre partite, dal momento che il problema è stato risolto velocemente. Di questo siamo ovviamente dispiaciuti, consapevoli dell’alto valore del campionato e della grande passione di tutti i tifosi. Una svolta epocale resa possibile grazie ai significativi investimenti tecnologici che Dazn ha messo in campo insieme ai suoi partner, per incentivare la digitalizzazione, eguagliare gli standard europei e portare l’Italia ad essere un paese estremamente competitivo anche su questo fronte. In questi mesi sono state implementate nuove tecnologie e portati avanti importanti cambiamenti a fronte dei quali, già alla fine della prima giornata, sono stati raggiunti ottimi risultati. Continuiamo a lavorare, proseguendo nel costante dialogo e collaborazione con l’Autorità e i partner, fondamentali in questo progetto di cambiamento senza precedenti. L’introduzione di nuove tecnologie richiede un momento fisiologico di assestamento, per permettere ulteriori miglioramenti esprimendo in modo compiuto le incredibili potenzialità dello streaming a vantaggio del calcio, dello sport e di tutto il Paese e l’impegno di Dazn in questo processo è assoluto e incondizionato».

