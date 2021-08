Da Peres fino a Gervinho. Il pericolo viene dagli ex: "Vogliamo fare il colpo"

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera per il primo incontro ufficiale della propria stagione, valevole per l'andata dei playoff di Conference League. Contro troverà il Trabzonspor, squadra turca che non dovrà essere sottovalutata. Il club infatti potrà contare sia sul supporto dei propri tifosi, visto che è previsto il tutto esaurito per questa sera, e soprattutto sugli ex giallorossi che vorranno far male alla squadra che ha scelto di mandarli via. In attacco c'è Gervinho, mentre in difesa agirà Bruno Peres. «Ho fatto di tutto per rinnovare con la Roma ma doveva andare così. Venire qui è stata comunque una grande scelta. Dovremo essere intelligenti, la Roma è una squadra con qualità. Ma i nostri tifosi sono pazzeschi, speriamo di fare una grande stagione» le parole del brasiliano.

(gasport)