Contattato Delaney, Mourinho aspetta

IL TEMPO (E. ZOTTI) - In attesa di buone notizie sul fronte cessioni, Mourinho si porta avanti sui possibili colpi in entrata. Sfumato Xhaka, lo Special One sta studiando il mercato insieme a Tiago Pinto in cerca di un sostituto dello svizzero. Un primo sondaggio è stato fatto per Thomas Delaney del Borussia Dortmund: nei giorni scorsi il danese ha ricevuto una chiamata informale del tecnico di Setubal, ma da quel momento i contatti si sono interrotti.

Per la Roma quella di vendere è una necessità reale e, finché non ci si libererà di almeno un paio di ingaggi pesanti, ogni discorso su un eventuale acquisto è stato stoppato. In più Delaney non convince a pieno i giallorossi: il centrocampista ha quasi trent'anni ed reduce da una lunga serie di infortuni, due caratteristiche che cozzano con il profilo che il club sta cercando.

A garantire la liquidità necessaria per tornare operativi potrebbe essere la cessione di Florenzi, che attende notizie da Siviglia: Monchi ha già già sondato il terreno con il suo agente, ma anche gli andalusi hanno bisogno di incassare prima di sferrare l'offensiva.

Anche Olsen è destinato a lasciare Trigoria - interessa in Premier e Ligue 1 - mentre si continua a cercare una soluzione per liberarsi degli ingaggi di Pastore e Fazio, missione che si preannuncia quasi impossibile.

Intanto la Roma ha battuto 3-1 il Belenenses nella terza amichevole del ritiro in Portogallo. Questa volta a fare la differenza sono stati i gol degli attaccanti: Dzeko, Zaniolo e Mayoral hanno ribaltato il punteggio dopo il vantaggio portoghese arrivato su un errore di Rui Patricio, che paga un controllo sbagliato su un retropassaggio di El Shaarawy.

Entusiasta Zaniolo a fine partita: «Sto bene, giorno dopo giorno ho sempre più fiducia nei miei mezzi. Sto bene, sono felice e siamo un bel gruppo. Spero di dare un grosso contributo alla squadra quest'anno, ne ho bisogno io e ne ha bisogno la squadra».

Ieri è stato sorteggiato anche il tabellone della Coppa Italia: agli ottavi la Roma se la vedrà con una tra Spezia, Pordenone, Parma e Lecce. Ai quarti di finale i giallorossi potrebbero incontrare l'Inter mentre un eventuale derby con la Lazio si giocherebbe in semifinale.