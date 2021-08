Conference League: partenza in casa con il Cska Sofia. Date favorevoli per le trasferte più fredde in Ucraina e Norvegia

La Roma, che scenderà in campo questa sera contro la Salernitana per la seconda giornata della Serie A 2021/2022, ha conosciuto nella giornata di ieri il calendario per le gare del girone di Conference League. La nuova competizione della Uefa preoccupava i giallorossi per via delle trasferte a cui la squadra si sarebbe dovuta sottoporre, ma il sorteggio del calendario sembra aver voluto aiutare gli uomini di Mourinho. Le partite in Ucraina e Norvegia infatti si disputeranno rispettivamente il 30 settembre e il 21 ottobre, periodi in cui il freddo non sarà eccessivo. Appuntamento al 16 settembre, con la prima in casa contro il CSKA Sfia.

(corsera)