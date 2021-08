Conference League: oggi i sorteggi dei play-off

La Roma si prepara a conoscere il nome del proprio avversario durante i play-off della Conference League. I giallorossi di José Mourinho sono testa di serie ed entreranno in gioco solo per la fase finale degli spareggi, in programma il 19 e il 26 agosto. Nella giornata di oggi il club capitolino alle 14 conoscerà il nome del proprio avversario, che sarà una delle vincenti delle seguenti sfide: Tobol Kostanay (KAZ) - Zilina (SVK); Santa Clara (POR) - Olimpija Lubiana (SLO); Dinamo Batumi (GEO) - Sivasspor (TUR); Trabzonspor (TUR) - Molde (NOR).

(Il Messaggero)