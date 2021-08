Conference League, ci sono Basilea e Tottenham tra i 184 club al via

La Conference League è la terza coppa europea, dopo Champions League ed Europa League. Questa è la sua prima edizione assoluta. In totale parteciperanno 184 squadre, con almeno una rappresentante di tutte le 55 federazioni. Per quanto riguarda l’Italia sarà la Roma, in quanto arrivata settima nell’ultima Serie A. Nessuna squadra accede direttamente ai gironi, tutte devono partecipare alla fase preliminare, tre turni di qualificazione e uno di spareggio. Quest’ultimo è diviso in un percorso principale e nel percorso Campioni. Nella fase finale, gli otto gironi da 4 squadre, per un totale di 32 club, vedranno qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta solo le 8 vincenti. Le seconde classificate giocheranno uno spareggio con le terze classificate dei gironi in Europa League. Dagli ottavi, poi, classico format ad eliminazione diretta. Il 5 e 12 agosto si giocherà il terzo turno preliminare, il 19 e 26 gli spareggi, dove la Roma affronterà la vincente di Trabzonspor-Molde. In corsa ci sono anche club come Basilea, Tottenham, Anderlecht, Rennes, Galatasaray, Feyenoord, Partizan Belgrado e Rapid Vienna.

