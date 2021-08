Con gli stadi chiusi -2,6% di tifosi in A. Cresce l'Inter, boom Milan e Dea

Gli stadi chiusi al pubblico non hanno solo svuotato le casse dei club e messo in ginocchio l’industria del pallone. C’è un effetto più profondo e inquietante, come emerge dall’ultima indagine demoscopica di StageUp e Ipsos, le due società di analisi che ogni anno fotografano il seguito del calcio in Italia: i tifosi delle squadre di Serie A sono complessivamente diminuiti del 2,6% in un anno, dai 25,3 milioni rilevati nel corso della stagione 2019-2020 ai 24,6 milioni dell’ultimo campionato (viene individuata la media mobile tra le due rilevazioni compiute all’inizio e alla fine della stagione sportiva, ciascuna delle quali con un campione di 1.800 persone rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra 14 e 64 anni).

La Juventus resta leader assoluta con 8,2 milioni di tifosi, anche se perde il 7% rispetto al 2019-20. Al contrario crescono l’Inter e soprattutto il Milan, che sale al secondo posto con oltre 4 milioni, +11% in un anno. Spicca, poi, il balzo dell’Atalanta, a quota 350mila tifosi, con un incremento del 19%, addirittura del 43% dal 2018-19.

(Gasport)