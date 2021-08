Code ai prefiltraggi. In curva tutti vicini

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Lunghe code ai prefiltraggi dell’Olimpico prima di Roma-Fiorentina. In occasione della prima gara di campionato, migliaia di tifosi sono rimasti in fila per più di mezz’ora prima di riuscire ad entrare allo stadio. I protocolli previsti in tempo di pandemia - ogni spettatore ha dovuto esibire il green pass - hanno contribuito a rendere più lunghe le procedure per accedere agli impianti di tutta Italia. Sugli spalti invece il distanziamento e la disposizione a scacchiera sono stati rispettati con più rigore sulle tribune rispetto alle curve - la Sud in particolare - dove la passione dei tifosi ha avuto la meglio sulle norme anti Covid-19.