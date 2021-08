Cercasi erede di Totti, Dzeko e Piedone

Dopo 3 partecipazioni alla Coppa dell’Europa Centrale, la Roma esordì il 9 novembre 1958 in Coppa delle Fiere vincendo 3-1 ad Hannover con un gol di Tasso, 18enne milanese che ne segnò 4 nelle sue 5 presenze, campionato compreso, e una doppietta di Da Costa, decimo nella all time time complessiva a quota 79. In Europa il brasiliano ne segnò solo 3 dei 527 totalizzati dalla Roma: sul podio Totti, 38 reti dall’Aalst (1995) alla punizione col Cska Mosca (2014), Dzeko a 32 (in 53 gare, gran media di 0,603) e Manfredini a 18. Piedone fu 2 volte capocannoniere in Coppa delle Fiere, con i 12 gol che nel 1960/61 trascinarono la Roma al successo e i 6 del ’62/63; Dzeko è stato, a quota 8, il bomber dell’Europa League nel 2016-17; gli altri capocannonieri in Europa sono stati Voeller (10 reti nell’Uefa 1990/91 persa in finale con l’Inter) e Borja Mayoral (7 nella EL 2020/21). Lo spagnolo è il top scorer attuale considerando solo le reti in giallorosso: è il tredicesimo all time, a -3 da Cassano decimo.

(corsera)