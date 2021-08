C'è una Roma che lotta per il titolo

Stati d'animo contrastanti all'interno della stessa società: se Josè Mourinho aspetta rinforzi che rendano più competitivi i suoi, Alessandro Spugna ringrazia Betty Bavagnoli. La Roma Femminile è una corazzata che può competere con Juventus e Milan per il titolo. E anche solo la qualificazione in Champions League - passano le prime due del campionato - sarebbe salutata come un risultato incredibile.

Tanta qualità inserita attraverso il mercato, con il tecnico Spugna che sta tentando di cementare un gruppo che appare già particolarmente unito. Ieri l'amichevole con l'Empoli - ex squadra dell'allenatore - chiusasi sul punteggio di 0-0. Le diverse occasioni avute non sono bastate alle giallorosse per sbloccare il match, ma non ci si nasconde: si punta, oltre che a confermarsi in Coppa Italia e alla Supercoppa, anche alla conquista dello scudetto.

(Il Messaggero)