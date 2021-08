Castori contro Mou. Lo Scalatore sfida lo Special One: "Vietato sbagliare"

La Salernitana si prepara a ospitare la Roma per la seconda giornata del massimo campionato italiano. La squadra giallorossa, che arriva dal successo in casa contro il Trabzonspor che è valso la qualificazione ai gironi di Conference League, vuole conquistare la quarta vittoria consecutiva in gare ufficiali. I granata invece sono alla prima partita davanti ai propri tifosi e vogliono regalare loro una grande prestazione contro una grande squadra. La sfida però, a distanza, riguarderà soprattutto le panchine. Da un lato lo Special One, dall'altro lo Scalatore. José Mourinho contro Fabrizio Castori. Non si valuta un tecnico in base ai suoi trofei, ma l'allenatore della Salernitana è noto in Italia per aver dato sempre una sua impronta alle proprie squadre e vanta, come Sarri, il primato di esser riuscito a scalare dalla Terza Categoria alla Serie A. Nessun risultato scontato questa sera quindi, la Salernitana farà di tutto per impedire alla Roma e a Mourinho di continuare la propria striscia di successi consecutivi.

