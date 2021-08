Capello: «Mourinho perfetto per la Roma, Zaniolo il colpo in più»

GASPORT - Fabio Capello dà i voti alle big di Serie A e menziona anche la Roma e Josè Mourinho. L'ex tecnico giallorosso ne ha parlato in un'intervista al quotidiano sportivo. «José ha la personalità giusta per una piazza come Roma - le sue parole - , ma i problemi non mancano. La partenza di Dzeko mi ha sorpreso. Non era solo il centravanti: era anche una fonte di gioco. La Roma ha azzeccato il portiere con Rui Patricio, Abraham può essere una buona soluzione. Il colpo in piùpotrebbe essere Zaniolo. È il più grosso talento italiano».