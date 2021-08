Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini: fumata bianca attesa la prossima settimana

Con il contratto in scadenza a giugno 2022, il rinnovo di Lorenzo Pellegrini resta per la Roma una priorità, rimarcata anche dalle parole pronunciate da Mourinho a margine della vittoria di ieri. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano, non ci sarebbe ancora accordo economico tra il numero 7, ma la fumata bianca potrebbe arrivare a metà della prossima settimana.

Tiago Pinto avrebbe già un appuntamento fissato con gli agenti del giocatore, previsto per i giorni successivi alla chiusura del calciomercato.

(Corsport)