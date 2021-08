Calciomercato Roma, retroscena Dzeko: il dietro front del bosniaco fa arrabbiare Mourinho

Un piccolo retroscena svelato dalla versione online del quotidiano, che riporta come il cambio di rotta di Edin Dzeko sulla questione trasferimento abbia indispettito, e non poco, Josè Mourinho e la Roma. Il centravanti bosniaco infatti, nelle scorse settimane, aveva parlato con lo Special One mettendosi a disposizione, e anche in colloquio con la dirigenza aveva ribadito la disponibilità a rimanere a Trigoria. Poi l'offerta dell'Inter, che ha cambiato le carte in tavola e deluso allenatore e dirigenti del club giallorosso.

(Il Romanista)

