Bentornato Zaniolo. E la Roma va

La Roma passa il turno in Conference League ma la scena è tutta di Nicolò Zaniolo, che torna al gol in gara ufficiale dopo 400 giorni dall'ultimo, splendido, segnato alla Spal. Terza vittoria di fila degli uomini di Mourinho, subito accontentato dalla società vista l'assenza dell'inno della Serie A: il tecnico aveva richiesto in settimana che i giocatori potessero assistere dal campo al momento dell'inno giallorosso, detto fatto.

Il 4-2-3-1 scelto dallo Special One è composto dagli stessi interpreti del match contro la Fiorentina. Ispirato Pellegrini, coinvolto Cristante - sua la rete del vantaggio giallorosso -, decisivo Rui Patricio.

(Il Messaggero)