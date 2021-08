Attenti a quei due

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera per la prima gara ufficiale della stagione. Terminati gli incontri amichevoli adesso è il momento di fare sul serio. Per questo motivo il nuovo tecnico giallorosso José Mourinho per la gara di andata dei playoff di Conference League sa di dover mandare in campo i suoi migliori uomini. Tra questi non potranno mancare Nicolò Zaniolo ed Eldor Shomurodov. Il 22 giallorosso non vede l'ora di tornare in campo dopo due stagioni passate fuori dal terreno di gioco a causa degli infortuni. Nel pre campionato ha dato prova di essere in forma e adesso vuole tornare ad incidere. Discorso diverso per l'attaccante, che sa di partire alle spalle di Abraham nelle gerarchie ma che vuole dimostrare di valere la fiducia che la Roma ha riposto in lui in questo mercato estivo.

