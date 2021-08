Allenatore e mental coach

La Roma scegliendo José Mourinho ha scommesso sul suo futuro. E per quanto visto fino a questo momento nelle prime tre uscite ufficiali della stagione, il club giallorosso sembra stia vincendo. Lo Special One ha rappresentato un cambio di passo netto rispetto alla precedente gestione, introducendo migliorie sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista mentale. Non solo un tecnico preparato infatti, José motiva i suoi e fa di tutto per far crescere le loro ambizioni. Ascolta i giocatori, dà loro qualcosa per cui combattere e un obiettivo da raggiungere per farli crescere ancora. Un grande allenatore, ma anche un ottimo mental coach.

(Il Messaggero)