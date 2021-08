Allarme Olimpico, così il campo non va

La Stadio Olimpico versa in condizioni difficili, in particolare le condizioni del manto erboso. Quello di casa, dove domenica prossima la Roma sarà chiamata all'esordio in campionato contro la Fiorentina. Quattro giorni dopo si replica, con il ritorno della sfida di Conference League contro i turchi del Trabzonspor. L'amichevole ferragostana con il Raja Casablanca ha evidenziato le condizioni di un terreno di gioco molto lontano dai tempi migliori. Secco, sabbioso, distante già alla vista dal classico verde che la squadra giallorossa è abituata a calcare. La causa è da ricercare nella rizollatura del prato, resa necessaria dai quattro match disputati in estate all'Olimpico in occasione dei recenti Campionati Europei. Dal Coni fanno sapere che esistono fisiologici tempi per ritrovare il terreno in condizioni ottimali, ma assicurano che tutto viene monitorato quotidianamente e col passare delle ore la situazione non pub che migliorare. Evitata dunque ogni polemica a distanza con Mourinho, che qualche velata allusione l'ha riservata anche alle possibili connessioni fra il prato dell'impianto romano e l'infortunio di Smalling.

(Il Romanista)