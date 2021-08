Alla scoperta di Abraham: i vestiti firmati, la musica rap e la collezione di sneaker

Tammy Abraham, nato il 2 ottobre 1997 a Camberwell nel Sud di Londra, tifa Arsenal ma la sua carriera si sviluppa nelle giovanili del Chelsea. Ha un nome completo complicato (Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham) ma per tutti è Tammy. Fidanzato con Leah da quando aveva 18 anni, amante della Grecia e di Dubai, dei vestiti firmati e della musica rap. Ha una passione per scarpe da ginnastica e ha Nike come sponsor tecnico.

Fa l’esordio al Chelsea con Hiddink, poi va va in prestito al Bristol City: in Championship (la Serie B inglese) segna 26 gol in 48 presenze. L’anno dopo, sempre in prestito, allo Swansea in Premier segna 8 gol in 39 presenze. Nel 2018-2019 torna in Championship all’Aston Villa, poi di nuovo Chelsea sotto la guida di Lampard. Con l’arrivo di Tuchel, però, la storia cambia.

Abraham ha incrociato i colori giallorossi nel 2014-2015 quando nella Champions giovanile ha battuto la Roma di Pellegrini, con il Chelsea, segnando uno dei 4 gol degli inglesi. E, infine, si ispira a Drogba: “Avevo 9 anni, Didier mi vide al freddo mentre aspettavo di andare al campo delle giovanili e mi accompagnò personalmente. Quello lo fece diventare il mio eroe”.

(gazzetta.it)

