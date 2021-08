Al centro della Roma

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Mourinho ha già messo Cristante al centro della mediana giallorossa. Il tecnico non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il giocatore, considerato un elemento fondamentale per il centrocampo. Non è un caso se durante il primo allenamento in Portogallo del numero 4, Mou lo abbia preso in disparte per un focus tattico durato diversi minuti: Bryan giocherà nel suo ruolo naturale dopo un anno e mezzo in cui, per necessità della squadra, è stato costretto a fare il jolly e reinventarsi difensore. Un ritorno al passato gradito al ventiseienne, che consente alla Roma di pescare in casa un rinforzo importante in attesa di novità dal mercato. Sfumato definitivamente Xhaka - fresco di rinnovo con l'Arsenal fino al 2025 - Pinto sta lavorando esclusivamente alle operazioni in uscita, propedeutiche all'arrivo di altri rinforzi. I discorsi legati agli acquisti sono stati congelati: se non verranno ceduti almeno due giocatori con ingaggio importante, la campagna acquisti della Roma si concluderà con Rui Patricio ,Shomurodov e Vina (manca ancora l'ufficialità). Florenzi piace al Siviglia mentre i casi più complessi sono quelli di Fazio, Pastore e Nzonzi. A complicare il quadro ci sono anche le situazioni dei prodotti del vivaio che non rientrano nei piani del club: oltre a Vicario, Ndiaye, Morichelli e Tripi vanno sistemati anche Bouah, Riccardi, Cardinali, Sdaigui, Valeau, Milanese e Providence (Tall passa a titolo definitivo all'Olimpia Lubiana). Il problema principale riguarda la «valorizzazione» dei giovani ceduti in prestito in Lega Pro: solitamente chi manda un ragazzo a fare esperienza provvede al pagamento del 130% dello stipendio lordo, per coprire le spese e riconoscere un piccolo premio al club che ingaggia il giocatore. La politica giallorossa però non prevede questo tipo di esborso, così come non contempla buonuscite per gli esuberi della prima squadra: una novità che rende più difficile ogni trattativa. Oggi intanto si gioca l'amichevole con il Belenenses, fissata ad un insolito orario mattutino (12 italiane, diretta Sky Sport): Mourinho porterà in panchina anche Shomurodov, che potrebbe esordire nei minuti finali.