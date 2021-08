Adesso Mourinho attende Abraham, Pinto pensa alle uscite

Novanta minuti in panchina a guardare il suo Chelsea battere il Crystal Palace, a fine gara il saluto ai tifosi presenti a Stamford Bridge con un trolley tra le mani: il futuro di Tammy Abraham parla italiano, Mourinho lo attende a Trigoria. La Roma e Tiago Pinto, supportati dall’intermediario Pastorello, avevano fatto tutto il necessario per convincere il ragazzo e il lavoro di mediazione è stato ripagato.

Ma nella missione londinese, il gm Tiago Pinto è stato al lavoro su più fronti. Il Wolverhampton è tornato a farsi sotto per Amadou Diawara: pronta un’offerta vicina ai 15 milioni di euro. Altro importante contatto con l’ex calciatore Ronny Rosenthal, l’intermediario inglese che sta curando il passaggio di Steven Nzonzi ai qatarioti dell’Al-Rayyan: il francese vuole una buonuscita, a Trigoria attendono ancora segnali concreti di un’offerta dal Qatar. Capitolo Florenzi-Milan: i giallorossi sono stati chiari, senza obbligo di riscatto non si fa nulla. Le parti lavorano per trovare una soluzione a breve.