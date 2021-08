Abraham, un regalo da record: è il colpo della Roma più caro di sempre

Tammy Abraham è ad un passo dalla Roma. L’estenuante trattativa per portare in giallorosso l’attuale numero nove del Chelsea è giunta alle battute finali. Lo sforzo del club, che ha messo in campo davvero tutto il necessario per convincere il calciatore ad accettare la proposta - sarebbe l’acquisto più costoso nella storia della Roma - è stato ripagato: le iniziali resistenze del giocatore a a lasciare la Premier League hanno lasciato il campo ad una convinzione nuova, maturata negli ultimi giorni anche grazie alle pressioni di Mou.

L’Arsenal, la destinazione alternativa alla Roma, non ha mosso passi concreti. E il Decreto Crescita ha aiutato la Roma nel formulare un’offerta importante (6 milioni netti), cifra che supera di molto l’attuale ingaggio percepito al Chelsea.

(La Repubblica)