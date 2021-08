Abraham titolare senza allenamenti con la squadra: ecco come ha studiato la Roma

Una settimana di viaggi tra Roma e Londra, senza mai potersi allenare con la squadra. Eppure Tammy Abraham ha giocato la sua prima partita con la Roma indossando una maglia da titolare nel match contro la Fiorentina. I risultati sono stati strepitosi: un'espulsione procurata, due assist vincenti e una traversa. È rientrato soltanto mercole sera da Londra, poi tre allenamenti individuali per riprendere il ritmo partita dopo una pre season ottima con il Chelsea. Il centravanti non si è mai allenato con la squadra, almeno in campo. Perché comunque Abraham ha lavorato tanto con i match analisti tramite i video per analizzare al meglio i movimenti di squadra e capire il lavoro da fare in campo.

(corsport)