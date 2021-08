“Abraham, serve pazienza”. Roma, trattativa complicata

"Serve pazienza": questo il messaggio che filtra da Londra, dove Tiago Pinto è impegnato per convincere Tammy Abraham ad accettare la Roma. Le parti, dopo gli incontri andati in scena ieri, si sono date nuovamente appuntamento per oggi. E il fatto che si continuerà a trattare è comunque una buona notizia per i giallorossi. Pinto non molla la presa per convincere l'attaccante del Chelsea, ma i giallorossi tengono in caldo le alternative: difficile che si possa puntare su Lacazette, visti i rapporti con l'Arsenal, mentre continua a circolare il nome di Cunha dell'Hertha Berlino.

(corsera)