Abraham, segnali di apertura: Pinto alza l'offerta a 6 milioni

Nelle ultime ore l'ottimismo per Abraham è cresciuto, anche perché la Roma ha ulteriormente rilanciato. Non solo i 45 milioni al Chelsea, pagabili in più annualità (pur concedendo il diritto di riacquisto). L'ultima proposta recapitata al calciatore è di quelle da prendere al volo: 6 milioni a stagione, che grazie al Decreto Crescita peserebbero nelle casse del club per 9 milioni lordi, l'equivalente di 4,5 netti).

L'offerta è stata recapitata ieri sera a cena dal gm portoghese agli agenti della Wasserman Group che rappresentano il centravanti. Ora la palla passa al giocatore: ogni momento può essere quello buono.

Intanto Dzeko, che da tre giorni si è trasferito a Milano, non si è ancora allenato con l'Inter (solo lavoro individuale). La motivazione? Il club nerazzurro deve ancora ufficializzarne l'acquisto, visto che Edin sta definendo delle pendenze economiche con la Roma.

(Il Messaggero)