Abraham, l’affare si complica e Pinto studia il piano B

È Londra il principale palcoscenico del mercato della Roma. Il general manager Tiago Pinto ha raggiunto l’Inghilterra per finalizzare la ricerca del sostituto di Dzeko. E non c’è alcun dubbio che la pista principale porti dritto a Tammy Abraham del Chelsea: infatti è in programma un incontro tra gli agenti inglesi del giocatore, magari proprio negli uffici londinesi del Wasserman Group, e il dirigente giallorosso. Ed è un meeting al quale potrebbe partecipare lo stesso calciatore. La chiamata di Mourinho lo ha inorgoglito, l’interesse dello Special One non lo ha lasciato affatto indifferente ma la possibilità di poter vestire la maglia dell’Arsenal rimane una grande opportunità. La Roma ha nei Blues il suo principale alleato, che hanno intenzione di inserire nell’accordo ben delineato con i giallorossi una clausola di recompra. La pista Abraham però non è l’unico motivo del viaggio di Tiago Pinto a Londra: nella “City” è stato segnalato Ramadani, noto agente che cura gli interessi di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte e, fino a poco tempo fa, di Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Non bisogna dimenticarsi del tema relativo al regista, che Mourinho si aspetta dal mercato: la situazione del mediano del Fulham Anguissa, fuori dai convocati nell’ultima gara, viene monitorata da vicino.

(La Repubblica)