Abraham, con Mou si può: «A Roma per spiccare il volo»

Tammy Abraham si è già conquistato l'affetto dei tifosi, che si accendono anche solo a vederlo passare nel parcheggio di Trigoria. Scegliendo la Roma, ha accettato la sfida di lasciare la sua comfort zone, il campionato più competitivo del mondo, e misurarsi con un'altra realtà: «Non penso al fatto che il Chelsea abbia preferito spendere tanti soldi per Lukaku anziché trattenermi, né voglio dimostrare che hanno sbagliato per poi tornare. Potevo anche rimanere in Inghilterra in un altro club. Sono alla Roma perché qui c'è un'ambizione e una visione, e io so riconoscerne una. Poi volevo spiccare il volo. Conoscere un nuovo paese e una nuova cultura, apprendere idee calcistiche, uscire dalla comfort zone. Qui ci sono molte squadre ben preparate tatticamente, più che in Premier League. Il presente è la Roma e le voglio dare tutto me stesso».

Una scelta consapevole, insomma, guidata anche dai consigli di vecchi compagni di squadra: «Al Chelsea mi parlavano della Roma Emerson e soprattutto Rudiger, lui mi raccontava di come questo fosse un bellissimo posto. Le sue parole sono state importanti per farmi arrivare qui».

(Il Messaggero)