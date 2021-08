Abraham ci stai? Pinto dal Chelsea con 45 milioni

Tiago Pinto è volato a Londra per tornare a casa con Tammy Abraham, ma non solo. La missione del gm giallorosso nella City ha tanti altri risvolti di mercato. La Roma ha deciso di puntare tutte le sue fiches sull’attaccante inglese dei Blues, arrivando intanto a rimodulare anche l’offerta iniziale. Pinto, infatti, è anche disposto a comprare subito il giocatore, facendo salire l’offerta da 40 milioni di euro complessivi fino a 45 e spingendosi addirittura all’acquisto definitivo fin da ora. Abraham, dal canto suo, ha ancora qualche piccola perplessità legata alla sua voglia di restare in Premier League ed alla corte dell’Arsenal, il suo club del cuore, che però dovrebbe prima cedere Lacazette. Mourinho ha garantito al giocatore un futuro radioso. Nel caso in cui Abraham non dovesse concretizzarsi, Pinto è pronto a virare forte su Sardar Azmoun, 26 anni, l’attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo che è in scadenza di contratto. Ramadani non è più il suo agente, ma ha la procura per venderlo all’estero. Ma Pinto a Londra sta facendo anche tante altre cose. Qualcuno ha sussurrato anche di un ultimo tentativo con l'Arsenal per Xhaka, ma considerando la questione-Abraham, difficilmente i Gunners si rimetteranno a tavolino con la Roma per il centrocampista svizzero. Molto più semplice provare a chiudere per André Zambo Anguissa, il mediano camerunense del Fulham.

(gasport)