Abraham c'è, Mourinho: «È pronto ad aiutarci»

Oggi sarà anche il giorno di Tammy Abraham. Dopo essersi allenato da solo da giovedì a ieri, il centravanti inglese sarà a disposizione di Mourinho per Roma-Fiorentina. I cinque giorni di quarantena-light scadono oggi, ma Abraham ha avuto l’ok per il tragitto casa-lavoro-casa. La partita è considerata appunto attività lavorativa, il che gli permette di parteciparci. "Per lui è stata una settimana dura, tra viaggi e test. Non si è potuto allenare con noi, le regole vanno rispettate. Ma è pronto, ha fatto un buon lavoro con il Chelsea, giocando anche amichevoli importanti con Arsenal e Tottenham".