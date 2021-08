Abraham, c’è l’ok: ora vede la Viola

“Inizia un nuovo capitolo“. Tammy Abraham, ha mostrato sui social il backstage del suo arrivo nella Capitale: dalla salita in aereo all’atterraggio – con vista Olimpico – passando per il cinque dato a Tiago Pinto, l’abbraccio con Mourinho, le visite mediche, la firma sul nuovo contratto e i primi tentativi di scrivere un messaggio in italiano. Abraham ieri ha ricevuto l’ok dalla Asl per allenarsi insieme al resto del gruppo. E quindi, anche per giocare una partita vera. Mercoledì sera il ragazzo è tornato da Londra, dove ha sbrigato alcune pratiche necessarie all’ottenimento del visto da extracomunitario; a quel punto è scattato l’isolamento di 5 giorni che durerà fino a lunedì. Ma una circolare del ministero della Salute, già da un anno, prevede una deroga per gli atleti di alto livello: è una sorta di “quarantena light” che permette di rimanere in un ambiente protetto eseguendo dei tamponi e, al tempo stesso, continuare a lavorare. Grazie a questa deroga, il classe ’99 può compiere il tragitto casa-lavoro-casa (albergo-centro sportivo-albergo) e mettere nel mirino la prima convocazione nella gara di domenica contro la Fiorentina: Abraham non potrà certo visitare la Città Eterna fino a inizio settimana, ma va considerato totalmente a disposizione dell’allenatore.

(corsport)