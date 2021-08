Abraham: “A Roma per vincere”. E Mayoral medita il ritorno a casa

Un impatto così, da parte di Tammy Abraham, se lo aspettavano in pochi. Di certo ne è rimasto sorpreso anche Borja Mayoral, che secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna potrebbe cercare fortuna altrove - possibile l'interruzione del prestito con ritorno al Real Madrid -. Intanto il nuovo attaccante della Roma, dopo le prestazioni sul campo si prende la scena in conferenza stampa: "Ho avuto modo di parlare con Mourinho e Pinto, mi h anno spiegato l’ambizione del club e la loro visione. Non sono qui solo per José, la sua presenza è stata sicuramente importante, ma ho sempre seguito la Roma nelle competizioni. Rudiger ed Emerson mi hanno raccontato e parlato sempre bene della Roma, questo ha avuto un peso".

