A Salerno per il poker. Mou e la grana esuberi: “Situazione non facile”

La Roma a caccia del poker di vittorie. I giallorossi agli ordini di José Mourinho si preparano infatti a scendere in campo questa sera contro la neopromossa Salerniata per trovare la seconda vittoria in campionato, che si aggiungerebbe alle due in Conference League contro il Trabzonspor. Lo Special One ha ovviamente in testa solo la gara di Serie A, ma non nasconde qualchsa dubbio e preoccupazione dal punto di vista del mercato in uscita. Tiago Pinto infatti fatica a trovare sistemazione ad alcuni esuberi, soprattutto per via delle richieste che vengono avanzate da questi ultimi. «Non è una situazione facile da commentare ci sono giocatori di profili diversi, che hanno intorno persone con profili diversi. Pedro voleva giocare e per questo va rispettato, anche se ha scelto la Lazio cioè la rivale cittadina. Qualcuno vuole giocare, trovare una squadra quando un club prende una decisione, qualcuno invece preferisce altri atteggiamenti. Ognuno è libero di fare quello che vuole, anche io però sono libero di prendere le decisioni che voglio» il commento del tecnico giallorosso in conferenza stampa.

(La Repubblica)