Zaniolo segna e l'allenatore gli dà la fascia

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Prima sgambata stagionale per la Roma di Mourinho, che ieri pomeriggio a Trigoria ha battuto 10-0 il Montecatini. Una partita blindata, a cui stampa e tifosi non hanno potuto assistere: il club ha deciso di non trasmettere il match via social oltre a non consentire l'accesso al centro tecnico ai giornalisti. Sulla tribuna del campo «Testaccio» oltre a Tiago Pinto c'erano i Friedkin, che non si sono persi la prima uscita con lo Special One in panchina. Il tecnico si è affidato al 4-2-3-1, risparmiando Veretout, Dzeko, Karsdorp e Pellegrini che non sono scesi in campo.

In porta c'era Fuzato mentre, davanti a Tripi, Mancini (capitano in partenza), Kumbulla e Calafiori, il portoghese ha schierato Bove e Villar. Carles Perez, Mkhitaryan e Zalewski hanno iniziato la gara dietro a Borja Mayoral. Nella ripresa spazio a Feratovic, Reynolds, Smalling, Ibanez, Darboe, Diawara e Zaniolo, rientrato in campo in una partita - seppur un'amichevole - a poco meno di un anno di distanza della rottura del secondo legamento crociato in carriera.

Il classe '99 è uno dei profili su cui Mourinho punta di più: non a caso ha indossato la fascia da capitano, mostrando una sicurezza durante le fasi di gioco (ha anche trasformato un rigore) che in pochi si sarebbero aspettati dopo un calvario come il suo. Ad aprire le danze nel primo tempo è stato Carles Perez, le altre reti - a cui va aggiunto un autogol - sono state realizzate da Borja Mayoral (tripletta), Mancini, Calafiori, Zaniolo, Zalewski e Diawara, su assist di Zaniolo. Il prossimo appuntamento è domenica contro la Ternana - ancora a porte chiuse - mentre la gara del 21 luglio in casa della Triestina verrà trasmessa su Sportitalia.