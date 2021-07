Zaniolo diventa papà: è nato Tommaso

Nicolò Zaniolo è diventato padre. È nato ieri a Villa San Pietro Tommaso, il primo figlio dell’attaccante della Roma. La storia tra il calciatore (22 anni) e la padre del piccolo, Sara Scaperrotta, è finita diversi mesi fa, non senza polemiche. Ma Zaniolo ieri ha saltato l’allenamento ed è stato accanto alla sua ex compagna. Poi su Instagram ha condiviso uno scatto in cui non stacca gli occhi da Tommaso e se lo stringe al petto. “Benvenuto al mondo, amore della mia vita“, ha scritto invece la mamma.

(corsera)