Ci sono giorni in cui il calcio fa un passo indietro. E’ successo ieri a Nicolò Zaniolo, che ha avuto un permesso per correre presso l’ospedale Villa San Pietro e abbracciare Tommaso, suo figlio, nato dalla relazione con Sara Scaperrotta. E chissà che, dopo che i rapporti tra Nicolò e Sara sono finiti in mano agli avvocati, non si possa arrivare a una conciliazione. Tommaso ne sarebbe felice.

(gasport)