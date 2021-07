Zaniolo: 4 kg di massa magra in più al rientro a Trigoria

Rigenerato: Nicolò Zaniolo prepara la nuova stagione con motivazione da vendere, ma anche con un arma in più. Il classe '99 si è presentato a Trigoria per il ritiro con ben 4 kg di peso in più. Non un filo di grasso però: si tratta di un aumento della massa magra, che rende il gioiellino giallorosso più robusto soprattutto nella parte superiore del corpo. Secondo le previsioni del professor Bisciotti, che insieme allo staff della Roma lo ha accompagnato nella parte conclusiva della riabilitazione, adesso è più pronto a sopportare le sollecitazioni e lo stress agonistico.

Prima del doppio infortunio, Zaniolo presentava un certo squilibrio tra la muscolatura degli arti inferiori e quella del busto e delle braccia. Particolare che rendeva le sue fasce muscolari non esattamente bilanciate. Ma dopo la dieta, il lavoro in palestra e la giusta pazienza nella fase di recupero, Nicolò è un nuovo giocatore.

(Corsport)