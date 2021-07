Xhaka-Rui Patricio, ora si può chiudere. Via alla cessioni

Tiago Pinto da giorni ha l'ok al trasferimento sia di Xhaka sia di Rui Patricio, ma deve essere colmata la distanza con Arsenal e Wolverhampton. Il Gm, però, vuole chiudere nel fine settimana. E molto dipenderà anche dall'esito delle trattative con il Marsiglia per Under e Pau Lopez. La formula è il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni e il 30% di una futura rivendita per l'esterno e a 15 milioni per il portiere. Nel mirino anche Kostic dell’Eintracht Francoforte, che però potrebbe arrivare in caso di addio anche di Pedro e Perez. In uscita anche Nzonzi (al Benfica) e Santon (in Turchia), che potrebbero usufruire della lista gratuita con buonuscita, mentre sembra più dura piazzare Fazio e Pastore.

Definito il programma estivo della Roma: il 6 luglio comincerà il ritiro a Trigoria, il 18 e il 25 luglio stabilite le prime due amichevoli contro Reggina e Ternana. Il 27 luglio si partirà per la seconda parte del ritiro per circa otto giorni dalle parti di Faro in Portogallo, con amichevoli contro Betis e Siviglia. L’8 o il 9 agosto si giocherà contro il Craiova a Frosinone. Il 14 del prossimo mese, infine, dovrebbe disputarsi l’ultima amichevole all’Olimpico con avversario da decidere.

(Gasport)