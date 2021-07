Xhaka più vicino: pronto a ridurre il suo ingaggio

Granit Xhaka è un po'più vicino alla Roma: il club giallorosso ha alzato l'offerta da 16 a 17,5 milioni (15 più 2,5 di bonus) e il centrocampista svizzero è disposto a ridursi l'ingaggio pur di lavorare con Josè Mourinho (l’accordo è per un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione). La fumata bianca può arrivare nei prossimi giorni, con Tiago Pinto che nel frattempo è impegnato anche sul fronte cessioni: Robin Olsen può finire al Lille per 6 milioni di euro, mentre Justin Kluivert è in trattativa col Nizza (prestito con diritto di riscatto a 10 milioni).

(gasport)