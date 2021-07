Xhaka, la Roma deve sbrigarsi: Pinto cerca l’accordo con l’Arsenal

Le ottime prestazioni di Granit Xhaka con la maglia della Svizzera attirano le attenzioni di diversi club europei, e inevitabilmente alzano la pressione su Tiago Pinto. Il General Manager giallorosso dovrà accelerare per assicurarsi il centrocampista dell'Arsenal, ma la distanza tra il club di Trigoria e Gunners rimane consistente: l'offerta è di 15 milioni compresi i bonus, la richiesta di 20 più bonus.

Per lo sprint a Xhaka possono dare una mano le partenze di Cengiz Under e Pau Lopez, entrambi diretti a Marsiglia: prestiti con diritto di riscatto fissato a 12 milioni per il turco e a 15 per lo spagnolo.

(corsera)