Xhaka freme. Pau e Under al Marsiglia

IL TEMPO (E. ZOTTI) - È fatta per le cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia. Lo spagnolo si è convinto ad accettare la soluzione francese nonostante le perplessità iniziali, e nelle prossime ore si trasferirà in prestito il Ligue 1. Stessa soluzione anche per Under, che dopo una stagione deludente al Leicester cercherà di rilanciarsi in Francia: la trattativa è stata curata in prima persona dal vice presidente dell’OM Longoria, che ha lavorato all'accordo con l’entourage del turco. Tiago Pinto ha spinto per chiudere il prima possibile le due trattative, per potersi dedicare alle operazioni in entrata ed accontentare Mourinho con i primi due ‘regali’ chiesti dallo Special One.

Xhaka scalpita all’idea di lavorare con il portoghese e continua a lanciare messaggi a distanza: ieri, a poche ore dal fischio d’inizio di Svizzera-Spagna, il centrocampista ha comunque trovato il tempo di piazzare due ‘like’ sotto ai post pubblicati da Mourinho su Instagram per documentare il suo sbarco a Roma. La distanza con l'Arsenal non è ancora stata colmata ma nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra i club. Stesso discorso per Rui Patricio: il portiere aspetta soltanto la fumata bianca tra Roma e Wolverhampton per volare in Italia.