Xhaka: finalmente è Roma. Raggi, attacco a Eurnova

Roma impiegata su un doppio fronte: da una parte c'è il mercato, che in entrata vede sempre più vicino Granit Xhaka - offerta alzata dai giallorossi a 15 milioni più 2.5 di bonus, con il centrocampista che si unirebbe ai giallorossi nella seconda parte del ritiro, quella programmata in Portogallo -. Robin Olsen e Justin Kluivert, invece, si avvicinano alla Francia: il primo sponda Lille, il secondo al Nizza, con cui la Roma ha già un accordo di massima.

L'altro fronte è quello dello stadio: ieri la sindaca Raggi ha annunciato una querela nei confronti di Eurnova che non molla il progetto Tor di Valle. "Voglio che lo stadio della Roma – le sue parole a Centrosuonosport – si faccia. Lo chiedono città, tifosi e società ma in questo momento è fondamentale chiudere il progetto Tor di Valle al quale siamo vincolati. La Roma non vuole il progetto ed Eurnova non ha presentato alcuni documenti, bisogna girare pagina. Ho parlato con Friedkin ed è interessato a una nuova visione. Io e la giunta abbiamo approvato questa revoca, ma c’è un problema: Eurnova ha fatto una serie di pressioni, una serie di lettere, dicendo che in caso di revoca i consiglieri dovrebbero pagare di tasca loro i danni per la mancata realizzazione. I nostri avvocati hanno detto che non è così ed è pronta una querela".

(corsera)