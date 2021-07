Viva Vina. Fascia blindata. La Roma chiude per il terzino e aspetta Xhaka

“Il mercato va bene. Arriva Vina. Speriamo anche Xhaka, ma facciamo uno per volta“, risponde Pinto ai tifosi. Sgasa via quando le domande sembrano una intervista virando su Icardi, il sogno dei tifosi, e il ritorno di Totti. L’annuncio dato non è banale. L’investimento per il terzino non è banale. La Roma pagherà al Palmeiras intorno ai 10 milioni più 3 di bonus. Il 45% circa la società brasiliana lo dovrà girare al Nacional de Montevideo. Le referenze per il 23enne sono tutte positive. Ha già 16 presenze in Nazionale ed ha vinto 4 trofei tra cui la Coppa Libertadores. Su quella corsia, dove scalpita anche Calafiori, Mourinho ora è più tranquillo aspettando il ritorno di Spinazzola. A questo punto, visto che Vina è atteso per domani, se si riuscirà a chiudere anche per Xhaka, in Portogallo lo Special One potrà avere il nucleo della squadra a disposizione.

(gasport)