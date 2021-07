Matias Vina è praticamente un nuovo giocatore della Roma e, dal Brasile, arrivano anche le sue prime parole da giallorosso. Già domani potrebbe arrivare in Italia per svolgere le visite mediche e il primo allenamento con la sua nuova squadra. “Per me è un sogno che si sta avverando. La Roma è un top club. Sarà un onore essere allenati da Mourinho“, ha dichiarato il terzino nelle parole riportate dal quotidiano.

(corsport)