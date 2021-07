Vina è a un passo dalla Roma: le cifre dell'affare

IL ROMANISTA (P. TORRI) - [...] L'erede di Spina è stato scelto. E' l'uruguaiano Matias Vina, ventiquattro anni da compiere il prossimo nove novembre, cartellino (in parte come vedremo) di proprietà del Palmeiras, contratto fino al trenta giugno del duemilaventiquattro, nazionale con cui ha giocato da protagonista la recente Copa America, giocatore con spiccata propensione offensiva, ma in grado di garantire il suo su tutta la sua fascia di competenza (e può giocare anche da difensore centrale). In Uruguay danno l'affare per chiuso sulla base di undici milioni più due e mezzo di bonus.

La Roma che inizialmente aveva offerto dieci milioni, avrebbe fatto un ulteriore sforzo per convincere il Palmeiras. E il Nacional di Montevideo. Cioè la squadra da cui il club brasiliano ha acquistato il difensore pagando tre milioni per il 57,5 per cento del cartellino. Il restante 42,5 per cento è rimasto di proprietà del suo vecchio club che, peraltro, non aveva nessun diritto di veto sulla trattativa. [...]

E con la famiglia del giocatore con cui sarebbe stato trovato un accordo per un contratto quinquennale da un milione e trecentomila euro netti a stagione (in Brasile guadagna meno di un milione). A meno di clamorose sorprese, sarà dunque Matias Vina (l'uruguaiano se arriverà lo farà con lo status da comunitario visto che è in possesso del passaporto italiano) il giocatore che dovrà raccogliere la pesante eredità di Spinazzola che dovrebbe tornare, si spera, a disposizione di Mourinho non prima di gennaio-febbraio del prossimo anno.

