Vina a un passo: 10 milioni al Palmeiras

Si delinea il futuro legato al terzino sinistro per la Roma. Tiago Pinto vuole mantenere la promessa fatta a Mourinho: andare in Portogallo con il sostituto di Spinazzola. Davanti a tutti c'è Vina: la Roma ha offerto al Palmeiras 10 milioni più bonus. Le alternative sono Maouassa del Rennes e Reinildo del Lille. Per l'esterno alto piace Luis Diaz del Porto, che ha una clausola di 80 milioni ma più partire per 20: Pinto ne parlerà con i Dragoes in occasione dell'amichevole del 28 luglio. Nelle prossime ore, infine, si dovrebbe sbloccare la trattativa Xhaka: all'Arsenal un'offerta di 17,5 milioni.

(Il Messaggero)