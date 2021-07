Vice Spinazzola: c'è Vina. E Pinto tenta anche Diaz

L’amichevole con il Porto del 28 luglio non sarà solo il primo grande test della Roma di José Mourinho, ma sarà anche l’occasione per provare a portare a casa Luis Diaz, centrocampista offensivo che gioca prevalentemente a sinistra e che può fare anche l’esterno d’attacco. Arrivato al Porto due stagioni fa dal Junior FC, oggi ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Nell’ultima Coppa America ha segnato quattro gol con la Colombia ed è stato premiato come giocatore rivelazione del torneo. Nel frattempo, ovviamente, la Roma continua a cercare il sostituto di Spinazzola. Bensebaini sarebbe sempre il preferito, ma costa oltre 20 milioni. Alex Telles è l’alternativa, ma anche qui le difficoltà sono evidenti, perché la Roma vorrebbe il prestito mentre il Manchester United cerca almeno l’obbligo di riscatto. Così la pista più praticabile sembra essere quella che porta a Matias Vina, uruguaiano del Palmeiras, per il quale la Roma è pronta ad offrire dieci milioni di euro più 2,5 di bonus. Altro nome seguito da qualche giorno è il francese del Rennes, Faitout Maouassa, 23 anni, che ha il pregio di costare poco (10 milioni) e di avere il contratto in scadenza tra un anno, così come Reinildo Mandava, esterno del Mozambico del Lille.

(gasport)