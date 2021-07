Vice-Dzeko, seconda punta o esterno: Shomurodov, che jolly per Mourinho

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - Giocare al posto di Dzeko, quando il bosniaco dovrà riposare. Contendersi il posto con Mayoral. Oppure giocare insieme a uno dei due nel 4-4-2 o al posto di Mkhitaryan nel 4-2-3-1 quando Mou vorrà un giocatore più fisico rispetto all’armeno. Magari, finora, Eldor Shomurodov non avrà dimostrato le caratteristiche del grandissimo goleador, tanto da non aver mai superato le 11 reti stagionali. Ma di certo il suo arrivo può dare freschezza, fantasia e soluzioni all’attacco della Roma.

Per questo è possibile che uno tra Carles Perez ed El Shaarawy entro fine mercato si accasi altrove (più il primo del secondo), altrimenti per giocare (considerato che c’è anche Zaniolo e Pellegrini non farà il centrocampista), sia lo spagnolo sia il Faraone dovranno darsi molto da fare [...]

La sensazione è che, colpi di scena permettendo, il bosniaco e lo spagnolo giocheranno più o meno sempre e si alterneranno, Zaniolo idem, gli altri ruoteranno [...].

