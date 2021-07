Veronica Tasciotti, l'erede di Frongia al Comune: "Per lo sport Roma promossa"

IL TEMPO (V. LO RUSSO) - Veronica Tasciotti, 43 anni, era già in organico in Campidoglio, referente per il Turismo nell'assessorato allo sviluppo economico di Andrea Coia. Da qualche tempo ha preso anche le deleghe allo Sport, alle Politiche Giovanili e Grandi Eventi fino ad ora in mano a Daniele Frongia, portando avanti il suo incarico all'insegna della continuità.

Che situazione ha trovato a Roma per quanto riguarda lo sport?

«Ad oggi la situazione dello sport a Roma è molto buona, anche grazie al lavoro del mio predecessore Daniele Frongia. Mi sembra che tutto sia ben delineato soprattutto per ciò che riguarda i grandi eventi, come gli Internazionali di tennis, il Concorso Ippico di Piazza di Siena e ovviamente Uefa 2020 che ha richiesto un grandissimo sforzo».

Come ha reagito Roma agli Europei di calcio?

«Direi in modo esemplare. Roma ha superato il test a pieni voti, nonostante le incertezze iniziali legate soprattutto al covid. E' andato tutto liscio grazie a tutta la macchina organizzativa. Credo che saremmo stati pronti a qualsiasi criticità. Anche tutto l'enorme lavoro che si è svolto intorno alla fan zone di Piazza del Popolo è stato fondamentale».

[...]

Tema molto delicato: lo stadio Flaminio, come pensate di gestire questo impianto?

«Noi, come amministrazione, siamo proprietari di circa 200 impianti in tutta Roma e ovviamente siamo tenuti a salvaguardare tutto ciò che abbiamo a nostra disposizione. Per questo siamo in attesa che qualcuno proponga un project, che poi porti alla creazione di un bando che a quel punto verrà assegnato. C'è un iter ben preciso da seguire».

[...]