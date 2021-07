Veretout ko: un allarme per lo Special

È ancora presto per capire l’entità dello stop, ma certamente il fastidio accusato da Veretout al quadricipite destro mette la Roma in allarme. Perché il centrocampista francese in questo ritiro estivo si è visto davvero poco per i problemi muscolari che si trascina addirittura dallo scorso marzo. Anche ieri il francese non è sceso in campo nella doppia seduta programmata da Mourinho per un nuovo problema alla coscia destra: per il momento il ragazzo non è stato sottoposto agli esami strumentali ma lo staff medico lo sta monitorando con grande attenzione. Gli ultimi quattro mesi per il ventottenne sono da dimenticare: il 3 marzo la prima lesione alla coscia destra, con lo stop di un mese, poi la ricaduta nel match contro il Manchester United dello scorso 29 aprile dopo appena cinque minuti di gioco che lo ha lasciato fuori fino al termine della stagione. Rientrato in campo nel ritiro, il francese ha alternato sedute di gruppo con allenamenti di gestione fisica fino all’ultimo stop ancora da verificare.

(corsport)