“Veloce, girala”. Con Mou è un’ora di lavoro in apnea

Non si ferma mai José Mourinho, che nell'ora di allenamento aperto ieri pomeriggio alla stampa ha passato tutto il tempo e incitare i suoi e a chiedere intensità su ogni esercizio. L'unico momento di serenità è stato quello in cui Mourinho ha spiegato gli errori tattici dell'amichevole contro il Montecatini. Poi si lavora e si corre per un'ora senza fermarsi mai. Esercizi di finalizzazione e soprattutto una partitella a campo ridotto che svela quello che sarà il modulo dello Special One per la prossima stagione: il 4-2-3-1. Il tecnico chiede un grande sforzo ai terzini, ma soprattutto agli esterni che devono coprire e supportare il movimento di questi ultimi.

(La Repubblica)